Вице-министр внутренних дел Колумбии заразился коронавирусом

БОГОТА, 25 июня. /ТАСС/. Замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.

"На прошлой неделе я совершил поездку в Барранкилью (столица северного департамента Атлантико - прим. ТАСС). Сегодня утром (24 июня - прим. ТАСС) я сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным", - написал он в среду в своем Twitter. Паласиос отметил, что сейчас он находится в изоляции.

Департамент Атлантико, его столица Барранкилья наряду с Боготой являются одними из очагов заболевания в стране.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 15 июля.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 77 113. От заболеваний, вызываемых инфекцией, умерли 2 491 человек.