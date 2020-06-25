На Хайнане запустят мобильное приложение для изучения жителями острова иностранных языков

Как пишет издание, эти меры являются частью плана по продвижению строительства на острове порта свободной торговли. Необходимость повышения уровня владения иностранными языками среди простых жителей связана с расширением торговых, культурных и общественных связей провинции с зарубежными странами.

В мае этого года власти Хайнаня также приняли план действий на 2020-2025 годы, предусматривающий повышение уровня владения иностранными языками государственных служащих, согласно которому к 2025 году все госслужащие в провинции в возрасте до 40 лет будут обязаны овладеть базовой лексикой и приобрести навык общения на том или ином иностранном языке. Для чиновников старше 40 лет достаточно будет выучить простые фразы, необходимые для начального уровня владения иностранным языком. Как пишет "Хайнань жибао", в рамках реализации плана в июле этого года издательство Hainan Press опубликует учебные пособия "300 фраз на русском языке" и "300 фраз на английском языке". Для представителей сферы услуг и социального обслуживания будет разработана версия "900 ключевых фраз на английском языке".

Кроме того, как отмечает газета, в целях повышения уровня и качества образования в провинции уже запущены специальные мобильные приложения для школьников - "Хайнань. Обучение" и "Хайнань. Высокие оценки", предусматривающие различные задания для детей, видеолекции, материалы по различным предметам.

1 июня Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.