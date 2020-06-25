"Яндекс" назвал самые популярные поисковые запросы молодых россиян

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Молодые пользователи "Яндекса" интересуются, как заработать студенту и получить льготы, литературой для саморазвития и тем, какой подарок выбрать представителю противоположного пола. Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками компании, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Рейтинги, подготовленные ко Дню молодежи, составлены на основе популярных запросов, заданных россиянами в возрасте от 18 до 24 лет в период с 30 мая 2019 года по 29 мая 2020 года.

"Яндекс" проанализировал, поступлением в какие российские вузы интересуются молодые люди. Лидером оказался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, в топ-5 вошли также Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов. Пользователи часто искали также вузы технических специальностей: Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт.

Среди зарубежных вузов лидером стал Оксфордский университет. С большим отрывом от него расположились запросы по Кембриджскому, Стэндфордскому и Гарвардскому университетам.

Рейтинг запросов про студенческую жизнь возглавили запросы о выполнении разных типов работ - "Как подготовить реферат, доклад, научную статью, презентацию, отчет по практике". Молодые люди также интересовались, как заработать студенту и какие есть льготы для студентов. В топ-10 вошел также запрос "Когда студенты выходят на учебу в 2020 году после карантина".

Яндекс проанализировал также запросы со словами "обучение", "учиться", "учеба" и вопросительными словами. Большая часть молодых людей интересуются очной, очно-заочной, заочной формами обучения, дистанционным обучением. Некоторые ищут музыку для учебы, а кто-то - молитву на учебу.

Литература и кинозвезды

Среди произведений, которые пользователи искали, чтобы прочесть онлайн, самым популярным стал любовный роман "После ссоры" Анны Тодд. Многие молодые люди отдавали предпочтение произведениям в жанре нон-фикшн: "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" психолога Михаила Лабковского, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки, "Магия утра" Хэла Элрода. В список вошли также романы "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг.

Компания также привела примеры поисковых запросов, по которым пользователи искали музыкальные композиции, не зная слов. Самым популярным стал "Та та тара та тарара та та тара та тарара", затем следуют "Тум тум тум тум тудум тум тудум" и "Па па па пара па па па пам пам парам". Среди настольных игр молодые люди чаще всего искали игры "Монополия", "Игра престолов", "Гвинт", "Подземелья и драконы" и "Манчкин".

Аналитики подсчитали, фотографии каких знаменитостей, были интересны молодой аудитории. Больше всего запросов получила видеоблогерша Оляша (Ольга Саксон). В топ-10 вошли также как американские актрисы Эмма Уотсон и Скарлетт Йоханссон, так и российские звезды: Анастасия Ивлеева и Екатерина Кищук. Помимо этого искали изображения с артистами из южнокорейской группы BTS и музыкантом Алишером Моргенштерном.

Помимо этого, по данным рейтинга, молодые люди часто интересуются, какие актеры играют в фильмах про супергероев. Так, чаще всего они хотели узнать, кто исполнял роль Джокера, в топ-10 запросов входят также такие персонажи, как Танос, Тор, Дэдпул, Железный человек, Харли Квинн и Бэтман.

Компания исследовала также запросы которые девушки вводят о молодых людях и наоборот, что хотят узнать парни о девушках. В обоих случаях лидирующим запросом стал "что подарить". Девушки также интересовались тем, "как понравиться парню" и "как создать идеального парня". А юноши - "о чем поговорить с девушкой" и "как познакомиться с девушкой".