В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

ТАСС, 25 июня. Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников. Об этом сообщил в четверг журналистам мэр Магадана Юрий Гришан.

"Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели. Было издано соответствующее постановление. Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка", - сказал глава города.

По информации горадминистрации, открыть рынок планируется 5 июля, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Всего в Магаданской области зарегистрировано 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 326 человек вылечились, трое умерли.

С 22 июня регион перешел на второй этап выхода из режима самоизоляции. В области частично открылись предприятия общественного питания, культурные и спортивные учреждения.