Двух человек из вернувшейся в Бишкек из Москвы делегации госпитализировали

БИШКЕК, 25 июня. /ТАСС/. Два человека из состава делегации Киргизии, которая выезжала в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, госпитализированы. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

"Два представителя делегации госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, остальные направлены на обсервацию", - сказал он. Как сообщила 24 июня пресс-служба президента Киргизии, в среду глава государства Сооронбай Жээнбеков вынужден был отказаться от участия в праздничных мероприятиях в Москве, поскольку у двух членов делегации республики был выявлен коронавирус. Речь идет о завотделом внешней политики президентского аппарата Данияре Сыдыкове и сотруднике службы охраны.

По сообщению пресс-службы, после возвращения из российской столицы члены делегации, в том числе Жээнбеков, сдали повторные анализы и отправились в соответствии с "алгоритмом Минздрава на самоизоляцию". Как считает Каратаев, достоверность проведенных в РФ тестов не вызывает у киргизской стороны сомнений, поскольку в обоих государствах "одинаковые лаборатории".

Между тем в самой Киргизии на 25 июня зафиксировано уже почти 4 тыс. инфицированных. Причем около 1,5 тыс. из них были выявлены за последние десять дней. Всего в республике из-за коронавируса умерли 43 человека, 2 112 пациентов выздоровели.

Жээнбеков ввел с 25 марта в столице и ряде областных центров и районов чрезвычайное положение. 11 мая оно было отменено, однако продолжает действовать режим ЧС. В Бишкеке, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в двух районах Джалал-Абадской и Нарынской областей объявлен карантин. Минздрав предупредил о возможном возобновлении ограничительных мер в случае обострения эпидемиологической ситуации.