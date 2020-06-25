В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за пробитый обманом в чеке товар

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роскачество уверяет, что вернуть средства за не приобретённый, а пробитый обманом на кассе магазина товар, можно. Об этом говорится в сообщении организации.

"Многие покупатели считают, что шансов вернуть деньги нет. Ведь в чеке товар указан, а значит де-юре перешел к вам в собственность. Доказать, что товар вами не получен, можно", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Александра Борисова.

Эксперт советует сначала обратиться к администрации магазина, и только потом предпринимать другие шаги. При обращении в магазин необходимо предъявить чек, а отсутствие покупаемого товара в сумке, при его наличии в чеке, помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале. "Если видеозаписей нет, вы вправе требовать произвести сверку по номенклатуре товара, а именно физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе. Не лишними будут и доводы свидетелей, если посещение магазина происходило с родственниками или знакомыми", - пояснили в Роскачестве.

Если администрация магазина не идет навстречу, эксперты советуют сделать запись в книге жалоб, указав свои контакты (адрес, телефон). Как отметили в Росчестве, ответ должны дать в течение пяти дней, а в сложных ситуациях, которые требуют внутреннего расследования, - в течение 15 дней. Если магазин относится к крупной сети, можно оставить обращение, оформленное в виде претензии, на официальном сайте. В торговых сетях внимательно отслеживают жалобы покупателей.

"Сотрудники отделов по работе с потребительской лояльностью ведут свою работу обычно из центральных офисов торговой сети (а это Москва, Санкт-Петербург, региональные центры) и никак не связаны с персоналом магазина, где вас обсчитали", - отметили в Роскачестве. На этих двух простых шагах, по данным организации, как правило, разрешается до 80% проблем, связанных с возвратом средств или обменом на другую продукцию.

Если в магазине решить эту проблему не удалось, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство вправе провести проверку, в частности затребовать проведение сверки относительно товаров и вырученных средств и привлечь магазин (юридическое или должностное лицо) к ответственности.

Штрафы за эти правнонарушения составляют от 10 до 40 тыс. рублей. И если потребители будут всегда занимать принципиальную позицию, то администрации магазина придется пересмотреть свою политику из-за большого количества штрафов, добавили в Роскачестве.