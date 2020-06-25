Опрос показал, что крепость употребляемого жителями России алкоголя зависит от возраста

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пиво, вино и водка - наиболее употребляемые спиртные напитки среди жителей России, при этом градус употребляемого алкоголя повышается с возрастом человека. Такие данные следуют из результатов социального опроса, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Выявлена зависимость между возрастом респондента и градусом употребляемого алкоголя. Градус употребляемого спиртного повышается с увеличением возраста респондента. Так водку употребляет чаще всего 19,1% молодежи, 22,5% респондентов от 30 до 49 лет и 34,1% старше 50 лет. Так же ситуация обстоит и с употреблением коньяка: лица старшего возраста его употребляют чаще молодежи", - говорится в результатах опроса.

Наиболее употребляемыми спиртными напитками среди респондентов являются пиво (39,1%), вино (38,7%) и водка (26,6%). Следующими по популярности выступают коньяк (17,9%), виски, бренди, ром и другие крепкие спиртные напитки (14,6%) и шампанское (10%). "Если пивные напитки популярны среди всех респондентов, то водку чаще пьют мужчины, а женщины отдают предпочтение вину и шампанскому", - следует из исследования. Отмечается также, что пиво чаще всего употребляет молодежь (64,9%), а водку - люди старше 50 лет (34,1%). "Опрошенные в возрасте от 30 до 49 лет практически в равной мере предпочитают пиво (46,7%) и вино (38,3%). Одинаково употребляемым алкоголем во всех возрастных группах является вино (около 38%)", - говорится в сообщении.

При этом главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с ТАСС предупредил жителей РФ о пагубном влиянии алкоголя на организм человека. "Алкоголь оказывать прежде всего медленное токсическое воздействие на внутренние органы человека и это может стать причиной внезапной смерти от остановки сердца. По результатам наших исследований, у15% пациентов, которые обращаются в больницы, чаще всего в кардиологические и гастроэнтерологические отделения, проблемы с злоупотреблением алкоголем Злоупотребление спиртными напитками увеличивает стресс и тревожность, способствует росту домашнего насилия, а от отравления спиртосодержащими напитками умирают 5-6 тысяч человек трудоспособного возраста в год. При этом точное количество смертей, причиной которых становится алкоголизм, неизвестно", - сказал он.

Риски употребления алкоголя

Результаты социологического опроса показали, что большинство респондентов понимают отрицательное воздействие алкоголя, в частности, в период пандемии нового коронавируса. Так, половина опрошенных отметила, что самым главным риском употребления алкогольных напитков является то, что сложно реально оценивать ту или иную ситуацию. "Для 43,3% - основная проблема заключается в том, что ввиду отсутствия рабочего времени, режима дня возможно формирование стойкой зависимости от алкоголя. Примерно такая же доля населения считает, что спиртные напитки приводят к упадническим, депрессивным настроениям (42,8%) и ведет к ослаблению иммунитета (41,1%). Четверть населения полагает, что алкоголь оказывает отрицательное воздействие при лечении [коронавирусной инфекции]: "отягощающий фактор в лечении" (27,2%) и "затрудняет диагностику симптомов инфекции и адекватную оценку своего самочувствия" (25,4%). Также респонденты считают, что алкоголь делает человека более уязвимым к COVID-19 (19,7%)", - говорится в исследовании.

При этом мужчины в меньшей степени признают отрицательное воздействие алкоголя на здоровье и жизнь человека: они в три раза чаще говорят, что нет никакого риска от употребления спиртных напитков в период пандемии. "Не употребляют спиртные напитки 47,1% опрошенных, из них 4,7% - полностью отказались от алкоголя именно в последние месяцы. Больше половины женщин и треть мужчин выбрали эти варианты, - следует из результатов опроса. - В целом же среди населения сложилось четкое понимание отрицательного воздействия алкоголя на жизнь и здоровье человека".

Повышение возраста продажи алкоголя

Как отметил Брюн, наркологическое сообщество выделяет несколько направлений благодаря которым можно снизить уровень потребления алкоголя среди населения страны. "Наркологическое сообщество призывает придерживаться простым принципам в борьбе с алкоголизмом. Их не так много, всего четыре. Первый - это снижение доступности алкоголя по месту продажи. Второй - сокращение времени продажи. Третий - повышение цены на алкоголь. И четвертый - введение запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года" - сказал он.

В частности, согласно данным соцопроса, более половины респондентов поддерживают инициативу о повышении возраста продажи алкогольных напитков. Почти 15% опрошенных считают, что поднимать возрастной ценз следует только в отношении крепких напитков - от 16,5%. При этом 28,6% заявили об отсутствии в целом необходимости повышения возраста продажи алкоголя, "имеющих ограничений вполне достаточно". "Идея поднятия возрастного ценза на продажу всех или части алкогольных напитков одинаково поддерживается как мужчинами, так и женщинами, и людьми разных возрастов ? от 54,8% до 58,2% в разных группах выступают "за" принятие подобных мер", - говорится в исследовании.

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Ранее Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.

"Среди респондентов идея о поднятии возрастного ценза на продажу алкогольной продукции получила поддержку. По результатам опроса именно молодежь поддерживает данный законопроект. 21 год - это возраст созревания сознания, когда человек уже отдает себе отчет, что для организма вредно, а что полезно. Сейчас в условиях когда весь мир задумался о ценности здоровье, об индивидуальной системе поведения человека, обеспечивающей ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде: природной, техногенной и социальной, наступает перезагрузка ценностей. И именно в это время, уверена, удастся преодолеть алкогольное лобби. Если мы хотим обеспечить благополучие нации, нужно обеспечить здоровье нашим гражданам", - поделилась в беседе с ТАСС председатель движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова.

Онлайн-опрос проводился в период с 25 мая по 9 июня Общероссийской общественной организацией по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига" и общественного движения "Стройная Россия. В исследовании приняли участие 2965 респондентов, погрешность не превышает 2% в 95% случаев. Выборка репрезентирует состав генеральной совокупности по полу и возрасту и включает жителей 71 региона РФ.