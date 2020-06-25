Минюст США к 15 сентября предоставит часть данных по иску Кара-Мурзы - младшего к ФБР

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) предоставит к 15 сентября часть документов российскому общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе - младшему по иску против спецслужбы о сокрытии данных о его отравлении. Соответствующая договоренность между истцом и ответчиком в лице Министерства юстиции (ФБР ему подведомственно) размещена в среду в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия. Россиянин запрашивал материалы дела у ФБР на основе Закона о свободе информации.

"Защита определила около 400 страниц документов, которые могут касаться запроса истца, и продолжит поиск дополнительных документов. В то время как завершается поиск, защита начнет предоставлять истцу [несекретную] информацию, - говорится в совместном отчете сторон. - Учитывая возможность секретности обзоров, консультаций с другими правительственными ведомствами и/или необходимость перевода части документов, ФБР ожидает предоставления части [несекретных] материалов к 15 сентября, остальной части - к 15 октября".

Следующее совместное заявление стороны представят суду 10 августа.

Суд 24 марта приостановил дело по иску россиянина из-за пандемии коронавируса. В ходатайстве Минюста говорилось, что введенные ограничительные меры мешают предоставлять документы и защищаться во время судебного разбирательства. В частности, речь шла о перешедших на удаленный режим работы сотрудниках, отвечающих за хранение информации в ФБР.

В конце февраля Кара-Мурза - младший подал на ФБР в суд с требованием огласить результаты токсикологических анализов, которые были переданы в связи с его отравлением в 2017 году. По словам общественного деятеля, бюро затягивает с предоставлением данной информации. Анализы были переданы спецслужбе еще в феврале 2017 года, но истец их до сих пор не получил.