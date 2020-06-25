В учреждениях ФСИН России удалось избежать случаев гибели от коронавируса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Введенные в учреждениях ФСИН России жесткие меры противодействия распространению коронавируса позволили свести к минимуму число тяжело заболевших и избежать смертей. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров.

"На сегодняшний день в наших учреждениях не зарегистрировано ни одного случая смерти среди осужденных, подозреваемых или обвиняемых от заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", - сказал он.

По словам Хабарова, с самого начала распространения пандемии в России в каждом регионе были составлены планы госпитализации тяжело заболевших в больницы. "Но получилось, что мы больше перестраховывались. Случаи нахождения заключенных на лечении за пределами учреждений единичны", - отметил замдиректора ФСИН.

Так, по его словам, в Еврейской автономной области в инфекционную больницу были помещены трое воспитанников из воспитательной колонии. "Они не были тяжелыми больными, но с учетом того, что они несовершеннолетние, мы попросили принять их в инфекционную больницу, где они благополучно выздоровели", - рассказал Хабаров.

"Недавно у нас в Москве один подследственный находился в тяжелом состоянии за пределами СИЗО. Это 65-летний осужденный, который имеет ряд хронических заболеваний. Госпитализирован он был три недели назад, сейчас состояние его здоровья намного улучшилось", - добавил он.

По словам Хабарова, в системе ФСИН есть и свои палаты интенсивной терапии, в том числе с кислородной поддержкой. Но большинство заразившихся заключенных имели легкую форму и проходили лечение, не покидая учреждений.