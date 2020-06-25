Коронавирус выявили у 766 заключенных и 2 132 сотрудников ФСИН

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Коронавирусную инфекцию выявили у 766 заключенных и 2 132 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров.

Замглавы ФСИН: в СИЗО и колониях не допустили критического развития ситуации с COVID-19

"Всего (с начала распространения вируса в РФ - прим. ТАСС) коронавирусная инфекция выявлена у 2 132 сотрудников и 766 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, - сказал Хабаров. - Выздоровели 1 037 сотрудников и 292 человека из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных".

По его словам, наибольшее число случаев коронавируса среди заключенных было в Центральном (233 случая) и Уральском (111 случаев) федеральных округах.

"Это случаи, которые подтверждены тестами, причем не только в наших лабораториях, но и в лабораториях Роспотребнадзора, - пояснил замдиректора ФСИН. - При этом у нас в 28 регионах среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных вообще нет заболевших. Если говорить о работниках уголовно-исполнительной системы, то здесь картина иная. Только в 3 территориальных органах не зафиксировано случаев заболевания среди сотрудников".

Тем самым, исходя из общей численности находящихся в российских колониях и СИЗО (на 1 июня - 501 тыс.) коронавирус был выявлен у 0,15% заключенных.