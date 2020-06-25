Сочи принял более 30 тыс. туристов после возобновления сезона

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Объекты туристической инфраструктуры Сочи приняли более 30 тыс. отдыхающих после возобновления курортного сезона в условиях пандемии, заявил журналистам в четверг после церемонии вручения пляжам Сочи экологического сертификата "Голубой флаг" глава города Алексей Копайгородский.

"На сегодняшний день в городе находятся чуть больше 30 тыс. туристов, которые заселены в наши гостиницы, здравницы, находятся на пляжах. С каждым днем их количество растет, мы понимаем, что число авиарейсов, ж/д и автотранспорта, которые прибывают на территорию нашего города растет, и мы понимаем, что наша задача обеспечивать транспортную безопасность, логистику. Все силы и средства в нашем городе на сегодняшний день готовы к приему большого количества гостей", - сказал глава Сочи.

Он добавил, что 21 пляж Сочи отмечен сертификатами "Голубой флаг". Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева отметила, что несмотря на пандемию, инфраструктуру города готовили к приему отдыхающих еще в период межсезонья. В условиях пандемии на пляжах ведется санитарная обработка и дезинфекция, отдыхающим предоставляется возможность обработать руки антисептическими средствами, рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, отелей и гостиниц. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров, что позволило в условиях действия карантина отдохнуть на побережье самим жителям региона. С 21 июня режим карантина был снят, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора разрешено возобновление приема отдыхающих всем санаториям и гостиницам, а 14-дневная изоляция в обсерваторах, которая раньше распространялась на всех въезжающих в регион без наличия санаторной путевки, осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа.

В 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года. Ранее Балаева сообщала ТАСС, что в течение оставшихся двух месяцев лета планируется принять около 7 млн отдыхающих.