Анализ показал отсутствие коронавируса у президента Киргизии

БИШКЕК, 25 июня. /ТАСС/. Проведенный анализ показал отсутствие у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-секретаря главы киргизского государства Толгонай Стамалиевой.

"Анализ на коронавирус у президента по приезде в Бишкек показал отрицательный результат", - заявила пресс-секретарь. По ее данным, после возвращения 24 июня из Москвы Жээнбеков и члены официальной делегации республики "сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции".

"Президент продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме. Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так как болезнь у них проходит бессимптомно, их лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции", - отметила Стамалиева.

У остальных членов делегации и сопровождающих их лиц, заверила она, повторный анализ также показал отрицательный результат, тем не менее в настоящее время все они "продолжают находиться на самоизоляции".

Президент Киргизии, прибыв в Москву, 24 июня вынужден был отказаться от участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили в столице РФ, поскольку у двух членов делегации республики был выявлен коронавирус.