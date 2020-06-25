Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Татарстана со 100-летием республики. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня Республика Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров. Здесь созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно претворяются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, в социальной сфере. Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе", - подчеркнул президент.

Путин также отметил вклад жителей республики в укрепление российской государственности, в развитие экономики, науки, образования, культуры страны.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. 30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, после чего республика стала называться Татарской Советской Социалистической Республикой - Республикой Татарстан. С 7 февраля 1992 года - Республика Татарстан (Татарстан). Входит в Приволжский федеральный округ.