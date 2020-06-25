Число инфицированных коронавирусом сотрудников Росатома за две недели удвоилось

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом сотрудников Росатома за последние две недели удвоилось. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли.

"Две недели назад мы говорили, что вышли на плато, ежедневный прирост заболевших тогда колебался около 30-40 человек. С тех пор ситуация легче не стала, количество инфицированных практически удвоилось. Что радует - 69% переносят инфекцию бессимптомно. Растет и количество выздоровлений", - сказал он.

Лихачев добавил, что в Москве эпидемия заканчивается, но "теперь она перешла в регионы", в том числе в некоторые "атомные" города. В городах Сосновый Бор, Саров и Десногорск число заболевших идет на сотни, но при этом в Трехгорном, Снежинске, Лесном, Глазове, Зеленогорске, Полярных Зорях больных единицы или их нет совсем.

Глава Росатома отметил, что все ограничения, действующие на предприятиях и в городах, должны сохраняться. "По-прежнему пользуемся средствами личной защиты, соблюдаем социальную дистанцию. Совещания проводим в дистанционном формате. Командировки - только по необходимости, для выполнения гособоронзаказа и международных обязательств. Активно используем дистанционную работу. Напомню, что противоэпидемиологическая безопасность теперь является неотъемлемой частью общей культуры безопасности Росатома", - сказал он.

По словам Лихачева, в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Свердловской областях действующий сейчас режим работы продлевается на весь июль. В других регионах предприятия Росатома выходят из ограничений в соответствии с обстановкой и решениями местных властей.