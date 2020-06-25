{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ФСИН столкнулась с фейками о коронавирусе в период пандемии

Как сообщили в службе, такие сообщения, в частности, появлялись в Оренбургской, Новгородской и Ростовской областях

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний в период пандемия коронавируса столкнулась с появлением фейков о вспышках заболеваний среди заключенных. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Были случаи, когда в ряде изданий появлялись какие-то неизвестно откуда взявшиеся цифры и факты, - сказал он. - Например, что 80 осужденных где-то лежат с высокой температурой и никто к ним не подходит".

Замглавы ФСИН сообщил, что, "как правило, проверки таких сообщений показывали, что там заболевших вообще нет".

"Можно было бы понять, если бы там хоть кто-то заболел и цифры получились немного преувеличены. Но в ряде регионов это был просто вымысел, который вообще не имел под собой никаких оснований", - отметил Хабаров.

По его словам, такие примеры были в Оренбургской, Новгородской, Ростовской областях и других регионах. "В таких случаях мы опровергаем ту ложь, которая появляется", - добавил Хабаров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче ЕГЭ
Как сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, в 2020 году экзамен сдают 714 тыс. выпускников школ
Читать полностью