ФСИН столкнулась с фейками о коронавирусе в период пандемии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний в период пандемия коронавируса столкнулась с появлением фейков о вспышках заболеваний среди заключенных. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров.

"Были случаи, когда в ряде изданий появлялись какие-то неизвестно откуда взявшиеся цифры и факты, - сказал он. - Например, что 80 осужденных где-то лежат с высокой температурой и никто к ним не подходит".

Замглавы ФСИН сообщил, что, "как правило, проверки таких сообщений показывали, что там заболевших вообще нет".

"Можно было бы понять, если бы там хоть кто-то заболел и цифры получились немного преувеличены. Но в ряде регионов это был просто вымысел, который вообще не имел под собой никаких оснований", - отметил Хабаров.

По его словам, такие примеры были в Оренбургской, Новгородской, Ростовской областях и других регионах. "В таких случаях мы опровергаем ту ложь, которая появляется", - добавил Хабаров.