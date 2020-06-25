Дамбу на реке Большая Уссурка в Приморье отремонтировали для защиты от паводков

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Рабочие завершили ремонт дамбы, защищающей село Мельничное на севере Приморья от разлива реки Большая Уссурка. Длина водозащитного объекта превысила 1 км, сообщается в четверг на сайте правительства Приморского края.

"В Красноармейском районе Приморья завершен ремонт дамбы в селе Мельничное и продолжается в селе Новокрещенка. Еще одну дамбу до середины июля сдадут в эксплуатацию в селе Новомихайловка Чугуевского района. Эти меры защитят населенные пункты от паводков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства пояснили ТАСС, что на ремонт дамбы потребовалось несколько месяцев, к активной фазе работ специалисты приступили в апреле. Это первая водозащитная дамба, которую восстановили в текущем году.

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко отметила, что комплексные мероприятия по восстановлению водозащитных объектов и масштабной расчистке рек проводятся в регионе впервые за последние десятилетия. Она отметила, что на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в ближайшие три года выделено более 8 млрд рублей.

В селе Мельничное живут около 600 человек. Населенный пункт сильно пострадал от паводка в 2016 году во время тайфуна "Лайонрок". Непригодными для проживания были признаны 25 домов, потребовался ремонт школы и детского сада.

В 2019 году в Приморском крае оказались подтоплены 1,3 тыс. домов в 47 населенных пунктах. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по ликвидации последствий. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений и работ по предотвращению последствий паводка.