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Голосование по поправкам в конституцию

Медведев: поправки к конституции повысят трудовые и социальные права россиян

Заместитель председателя Совета безопасности отметил также, что поправки будут создавать дополнительную прочность правовому фундаменту и фундаменту государства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен, что в случае принятия поправок к конституции гарантии трудовых и социальных прав россиян повысятся.

"Это повышает гарантии трудовых и социальных прав граждан", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос, являются предлагаемые поправки к конституции больше социальными или политическими.

"Я считаю, что это весьма важные гарантии, которые, если они будут поддержаны в ходе всенародного голосования и впоследствии станут изменениями к конституции, будут создавать дополнительную прочность нашему правовому фундаменту, фундаменту нашего государства, и, конечно, дополнительные возможности защиты прав граждан", - подчеркнул Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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