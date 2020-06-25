Медведев: поправки к конституции повысят трудовые и социальные права россиян

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен, что в случае принятия поправок к конституции гарантии трудовых и социальных прав россиян повысятся.

"Это повышает гарантии трудовых и социальных прав граждан", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос, являются предлагаемые поправки к конституции больше социальными или политическими.

"Я считаю, что это весьма важные гарантии, которые, если они будут поддержаны в ходе всенародного голосования и впоследствии станут изменениями к конституции, будут создавать дополнительную прочность нашему правовому фундаменту, фундаменту нашего государства, и, конечно, дополнительные возможности защиты прав граждан", - подчеркнул Медведев.