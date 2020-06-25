Солодов: медики из Москвы помогли наладить работу с пациентами с коронавирусом на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июня. /ТАСС/. Направленные на Камчатку медики из Москвы внесли свои коррективы в систему работы с зараженными коронавирусом, что позволило лечить пациентов более эффективно, сообщил журналистам в четверг врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

В начале июня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила письмо в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить врачей и медоборудование в Камчатский край, который в настоящий момент лидирует в Дальневосточном федеральном округе по числу зараженных на 100 тыс. человек населения. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников.

"На Камчатку был отправлен 21 человек по линии департамента здравоохранения правительства Москвы, которые имеют большой опыт разворачивания госпиталей в самых сложных условиях, и они сразу четко увидели все наши проблемы. Основная задача была - объехать все ковидные госпитали, в том числе и в районах, и сразу была изменена система маршрутизации пациентов. Столичные медики предложили всех тяжелых больных сгруппировать в одном месте, провести работы, связанные с разводкой кислорода, - у нас до недавних пор не было ни одной больницы, где таким образом был бы разведен кислород. В прошлый раз подобные работы велись два года, а в начале июня под методическим руководством приезжих специалистов все было сделано за несколько дней. Что касается объективных показателей, то здесь стоит судить не по количеству заболевших в сутки, а количество поступивших пациентов в больницы. Если раньше в медучреждения края поступали по 50 человек в день, то сегодня - 18-20, а выписываются 40. Хотя, конечно, говорить о том, что мы болезнь победили или хотя бы вышли на плато, еще очень рано", - сказал Солодов.

Врио главы региона добавил, что через несколько дней медики вернутся в Москву. К ним на смену при прилетят еще 16 врачей.

На Камчатке зарегистрировано более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 670 человек выздоровели, 42 пациента умерли. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.