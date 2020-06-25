Бурматов направил в кабмин проект о переработке просроченных продуктов для корма животным

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") в четверг направил в профильные ведомства разработанный в комитете законопроект о нормах переработки просроченной продукции в корма для животных. Текст законопроекта имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно существующим нормам, некачественные и опасные для человека пищевые продукты и отходы, в том числе и просрочка, должны быть либо захоронены на полигоне твердо-коммунальных отходов (ТКО), либо утилизированы, напомнили в комитете. "Вместе с тем такие пищевые отходы являются очень ценным и полезным ресурсом для изготовления корма животным, удобрений, биогаза, что также позволяет снизить стоимость новых продуктов для потребителя. Однако не всегда такие ресурсы могут быть эффективно использованы, их потери в настоящее время достигают огромных масштабов", - отмечают авторы проекта в пояснительной записке.

По их данным, объемы образования пищевых отходов компаний, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли, составляют более 700 тыс. тонн в год. У предприятий торговли нет стимула заниматься утилизацией таких продуктов, так как она требует проведения экспертиз, а также связана со "значительными финансовыми и временными издержками". В результате, отмечают авторы проекта, такая продукция чаще всего оказывается на полигонах по захоронению ТКО и разлагается там, чем наносит "серьезный вред окружающей среде, увеличивая выбросы газа метана в атмосферу, повышая риски возникновения пожаров".

По словам авторов проекта, закон не разрешает компаниям-переработчикам проводить экспертизу просрочки и заниматься ее переработкой в корма для животных, хотя в этом заинтересованы как сами компании-утилизаторы, фермеры и владельцы приютов для животных, так и органы исполнительной власти в регионах. В связи с этим в комитете предлагают прописать в законе возможность оборота некачественных пищевых продуктов, которые можно утилизировать и переработать на корм для животных и удобрения. Кроме того, законопроект также предлагает разрешить организациям-утилизаторам нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных пищевых продуктов. "Эта практика существует уже во многих странах и зарекомендовала себя", - пояснил Бурматов в разговоре с ТАСС.

Законопроект направлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг для получения официальных отзывов.