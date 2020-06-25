"Алроса" приостановила работу рудника "Интернациональный" в Якутии из-за коронавируса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" временно приостановила штатные работы на руднике "Интернациональный" в Якутии из-за выявления заболевших коронавирусной инфекцией среди работников рудника, сообщает пресс-служба компании.

"В целях недопущения неконтролируемой вспышки заболевания и угрозы здоровью работников <…> принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней. Весь персонал рудника и подрядных организаций, выведенный в простой, получит оплату согласно действующему трудовому законодательству", - говорится в сообщении "Алросы".

По данным пресс-службы компании, все заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние здоровья - стабильное.

Также компания организовала оперативное тестирование всех работников рудника и работников других своих предприятий, которые выполняли служебные обязанности на "Интернациональном". По результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций "Алроса" рассмотрит вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, с долей в мировом объеме 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Кимберлитовая трубка "Интернациональная", открытая в 1969 году, располагается в 16 км от города Мирный. Ее запасы обладают высоким содержанием алмазов в руде - в среднем 8 карат на тонну. Верхняя часть месторождения отработана в начале 1980-х годов открытым способом до глубины 285 м. Разработка открытым способом завершилась в 2011 году. На Мирнинском ГОКе "Алросы", в которых входит рудник, работает более 3000 человек.

О распространении инфекции

Всего в Якутии зарегистрировано 3 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 805 человек, умерли 28.