За сутки в России заразились коронавирусом 7 113 человек

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки возросло на 7 113, до 613 994. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Из данных штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%. Число выявляемых в сутки случаев девятый день не превышает 8 000 и непрерывно снижается около недели.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском АО (0%), Севастополе (0%), Ненецком АО (0%), Москве (0,4%) и Чеченской Республике (0,5%). Новые 885 случаев выявлены в Москве, всего в столице 217 791 заразившийся. Также 319 случаев выявлены в Ханты-Мансийском АО, 221 - в Санкт-Петербурге, 217 - в Нижегородской области и 209 - в Иркутской области.

Всего в РФ болеют 230 225 заразившихся коронавирусом.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.

По выздоровлению выписаны 926 пациентов в Москве, 589 - в Санкт-Петербурге, 246 - в Свердловской области, 157 - в Челябинской и 145 - в Мурманской областях.

Всего от инфекции в стране умерли 8 605 человек, за сутки - 92. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России. За сутки скончались 19 пациентов в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, пять - в Нижегородской области, по четыре - в Пермском крае, Новосибирской области и Дагестане.