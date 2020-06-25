В ОП поступило более 440 тыс. заявок от желающих стать наблюдателями на голосовании

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева сообщила, что в палату поступило более 440 тыс. заявок от граждан о желании стать наблюдателями на общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции.

"На сегодняшний день мы имеем более 440 тыс. заявок от граждан о том, что они желают стать наблюдателями. Многие уже приступили к работе", - сказала Михеева в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в конституцию в четверг.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.