Роспотребнадзор разрешил работу музеев, библиотек и фитнес-центров во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 25 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сняло ограничения на запрет посещения фитнес-центров, музеев и библиотек в регионе с 27 июня. Об этом сообщается в четверг на сайте управления.

"Снять с 27 июня 2020 года запрет на посещение гражданами следующих учреждений: физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-клубов), за исключением функционирования плавательных бассейнов; библиотек и музеев", - говорится в постановлении главного санитарного врача Владимирской области Татьяны Даниловой.

Учреждения смогут возобновить работу после подписания соответствующих документов губернатором региона. Учреждения культуры и спорта во Владимирской области в связи с ситуацией с коронавирусом перестали принимать посетителей в конце марта.

17 июня губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в соцсетях написал о том, что предложил областному управлению Роспотребнадзора представить рекомендации по открытию площадок Владимиро-Суздальского музея-заповедника на свежем воздухе. Вечером 23 июня он также сообщил подписчикам, что в связи с массовыми обращениями граждан он обратился к главному санитарному врачу области по вопросу открытия детских садов, фитнес-клубов и торговых центров.

29 мая власти региона сообщили о начале первого этапа снятия ограничений - в области заработали магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров, были разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки с соблюдением социальной дистанции. В начале июня в регионе возобновилась регистрация браков для всех желающих, 9 июня заработали бани и душевые. Кроме того, в регионе сняты ограничения на продажу алкоголя, разрешено посещение кладбищ.

По данным на 25 июня во Владимирской области зарегистрировано 4 109 случаев новой коронавирусной инфекцией.