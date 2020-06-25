Эйфелеву башню вновь открыли для туристов

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - в четверг утром вновь открывается для посетителей после вынужденного перерыва, объявленного с 13 марта на фоне санитарного кризиса. Впрочем, на фоне сохраняющейся угрозы распространения коронавируса администрация решила ввести определенные ограничения.

Одним из главных требований является обязательное ношение маски: на территории башни их раздавать не будут, однако их можно приобрести в аптеках неподалеку. Кроме того, гостей настоятельно призывают соблюдать дистанцию, о чем на французском и английском напоминают через каждые пять ступенек синие наклейки на лестнице, ведущей к смотровой площадке, а также разметка у билетных касс. Кроме того, администрация временно ограничила максимально допустимое количество посетителей на территории у подножия башни и на смотровых площадках.

До пандемии лестницами в опорах башни пользовались лишь те, кто желает сэкономить на билетах или проверить себя на прочность. Теперь же попасть на первый и второй ярус можно только таким способом - лифты пока закрыты, вход лишь через восточную опору. Первые решительные туристы уже отправились покорять 674 ступени, отделяющие их от смотровой площадки. Гостей предупреждают, что подъем может занять около 20-30 минут.

Третий ярус, расположенный на самом верху башни, пока остается закрыт для публики. Впрочем, желающих туда подняться вряд ли набралось бы много: перевозку пассажиров на лифтах администрация монумента считает недостаточно безопасной в нынешних условиях, а для подъема на своих двоих потребовалось бы преодолеть 1 665 ступеней. Тем более, что лестница между вторым и третьим ярусами даже в обычное время была закрыта для широкой публики и использовалась лишь техническим персоналом или же спортсменами, участвовавшими в ежегодном скоростном забеге от подножия до вершины башни.

Планы на будущее

По предварительным данным, лифты до второго этажа вновь заработают с 1 июля. Открывать же смотровую площадку на третьем ярусе планируют в лучшем случае к концу июля. Тогда же, с 1 июля посетителям предложат "семейные" тарифы на билеты и скидки для детей от 4 до 11 лет. С 9 июля по 28 августа каждый четверг и пятницу французские диджеи будут развлекать гостей зажигательными сетами на площадке первого яруса.

Знаменитый ресторан Jules Verne, расположенный на втором этаже Эйфелевой башни, решил повременить и не возобновлять работу в день открытия монумента. "Это произойдет несколько позже, 30 июня, - сообщили корреспонденту ТАСС в дирекции заведения. - Общее настроение в коллективе весьма положительное, мы рады, что сможем наконец-то открыть двери для гостей".

В ресторане не смогли уточнить, какое количество посетителей ожидают к открытию, однако заверили, что очередей на входе не будет - гостей принимают только по предварительной записи, а количество столов ограничено до 75. Больших изменений в меню не предвидится, как и особых блюд по случаю выхода из вынужденной изоляции. "На выбор будет предложено меню из трех, пяти и семи блюд. Адаптация будет связана лишь с наличием тех или иных сезонных продуктов", - пояснили в дирекции заведения.