Результаты ЕГЭ можно узнать с помощью сервисов для выпускников и их родителей на mos.ru

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московские выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 3 июля. Узнать набранное количество баллов школьники и их родители смогут на mos.ru при помощи услуги "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку" или настроив виджет "ГИА" в личном кабинете, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"С 3 июля первые экзамены пройдут по информатике, географии и литературе. Для выпускников в столице действует возможность подписки на уведомления с результатами ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), а в прошлом году на mos.ru появился специальный виджет. Сообщение с указанием количества баллов придет по электронной почте или в виде push-уведомлений в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Для тех, кто настроил виджет "ГИА", баллы отобразятся в личном кабинете mos.ru автоматически", - уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В прошлом году москвичи более 7,7 млн раз воспользовались услугой, чтобы узнать результаты выпускных экзаменов по русскому и иностранным языкам, математике, литературе, химии, физике, географии, истории и информатике.

Как подключить уведомления

Перед тем как подписаться на уведомления с информированием о результатах ЕГЭ, пользователям нужно указать в личном кабинете на mos.ru сведения об участнике экзамена. Для этого нужно перейти в раздел "Профиль", далее выбрать "Олимпиады и ГИА" и добавить имя участника, код регистрации, указанный в уведомлении об экзамене, а также номер документа, удостоверяющего личность. При этом подписаться на уведомления может как сам выпускник - участник экзамена, так и его родители или законные представители. После сохранения информации нужно перейти в раздел "Настройка подписок", далее выбрать вкладку "Ребенок в школе", тему "Олимпиады и ГИА" и указать желаемый тип уведомлений - e-mail-уведомления и/или push-уведомления, если на смартфоне установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы", отмечается на портале.

Получить информацию о результатах экзаменов также можно через услугу "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку" на mos.ru. Она доступна в разделе "Образование" в каталоге услуг. Для просмотра результатов на странице услуги достаточно указать код регистрации участника ГИА и номер документа, удостоверяющего личность (без серии), указанный при регистрации на экзамен.

Всего на mos.ru представлено более 360 электронных услуг и сервисов, которые могут быть полезны жителям города. Большой перечень услуг, которые помогают выпускникам девятых и одиннадцатых классов, посвящен сфере образования.