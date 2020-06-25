Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,93

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг составил 0,93, в Москве - 0,92. Этот показатель по РФ держится ниже единицы десятый день подряд, а в столице - уже больше трех недель, с 4 июня, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В девяти из десяти регионов с наибольшим количество заболевших коэффициент, отражающий скорость распространения инфекции зафиксирован на отметках ниже 1. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,81),Свердловская область (0,82), Дагестан (0,86), Ростовская область (0,93). В Санкт-Петербурге и Нижегородской области показатель составил 0,95, в Воронежской области и в Красноярском крае - 0,99. В Ханты-Мансийском автономном округе он превышает единицу и находится на уровне 1,17.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.