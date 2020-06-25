Лувр потерял из-за пандемии €40 млн

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Парижский Лувр планирует открыть свои двери для посетителей 6 июля, но произойдет это в обстановке крупных финансовых потерь, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщил журналистам директор музея Жан-Люк Мартинез.

"Финансовые потери музея уже составили более €40 млн, в частности, это те средства, которые можно было бы получить от продажи билетов, сдачи различных помещений под мероприятия, как это раньше делалось", - сказал директор Лувра. Он отметил, что учреждение культуры откроется отнюдь не в лучших условиях. "Теперь число посетителей придется снизить до 5-10 тысяч человек в день. Уже одно то обстоятельство, что в течение какого-то времени не будет туристов из Китая и США, автоматически уменьшает нам поток посетителей на 25%", - сообщил Мартинез.

По его словам, "в лучшем случае посещаемость будет на уровне 20-30% от показателя аналогичного периода прошлого года. Мартинез сообщил при этом, что в целом возглавляемый им крупнейший музей мира лишится 80% публики, поскольку доля иностранцев составляет в потоке 75%.

Активизировать публику

Для Мартинеза "совершенно очевидно, что уменьшившийся поток посетителей будет наблюдаться у Лувра в течение трех лет". В то же время он надеется "активизировать" как парижскую публику, так и жителей соседних с Парижем департаментов - региона Иль-де-Франс.

В частности, с целью привлечения людей вводится такой формат, как мини-экскурсии. Они будут бесплатными, без приобретения билетов заранее, но будут длиться не более 20 минут - тогда как обычно на осмотр музея люди затрачивают много часов. Ожидается, что такие экскурсии привлекут не менее 23 тыс. человек. Многие из них придут потом на настоящие большие экскурсии.

Также будет проводиться акция "каникулы в музее" - бесплатные посещения с экскурсоводом для школьников и учеников профессионально-технических училищ. Акция рассчитана на 3,6 тыс. человек и продлится по 20 сентября.

Парижский Лувр в общении с публикой намерен внимательно изучить опыт своего филиала на севере Франции, в городе Ланс. Он, в доэпидемический период успешно сумел привлечь в свои залы массу посетителей, в частности, представителей слабообеспеченных слоев населения.

Особые меры

С открытием после карантина в музее принимаются строгие меры с тем, чтобы избежать заражения посетителей коронавирусом. Вход будет осуществляться только через стеклянную пирамиду во дворе музея, причем на основе сразу нескольких очередей. На билетах будет проставляться время входа, которое необходимо будет точно соблюдать.

Разработаны маршруты, которые не позволяют потокам людей пересекаться в залах и коридорах. Во многих залах, а частности, в том, где находится "Джоконда", все будет разграничено ограждениями в виде "серпантина", как это делается в аэропортах на подходе к стенду регистрации. В Лувре же туристы будут теперь подходить к знаменитой Мона Лизе по очереди - раньше в зале стояла плотная толпа.

Мартинез сообщил, что возглавляемый им музей работает совместно с Министерством культуры над "планом своего преобразования", который будет включать в себя и крупную финансовую дотацию со стороны государства "как главного мецената". "Нам следует быть полностью готовым к периоду 2023-2024 годов, в частности, к такому важному событию, как парижские Олимпийские игры. Кроме всего прочего, учреждению культуры необходимо будет увеличить дневную продолжительность работы, открыть больше залов - "вот важнейшая задача к 2024 году", подчеркнул директор.

В настоящее время музей предоставит доступ лишь к части своей обширной экспозиции, раскинувшейся на 45 тыс. кв метров. Немало залов останутся долгое время закрытыми для публики.

Интернет поможет

План модернизации музея делает особый упор на его сайт. В дни карантина он продемонстрировал свои прекрасные возможности - посещаемость его увеличилась в десять раз. Он привлек людей массой хорошо продуманного справочного материала, викторинами, виртуальными визитами, записями лекций специалистов по различным видам и периодам искусства.

Мартинез пообещал, что в будущем году "вся работа сайта будет полностью преобразована". Например, "в цифровом виде в сети будут представлены все коллекции". Все объяснения будут на двух языках - французском и английском. Все это потребует создания тщательных сценариев работы столь крупного портала, рассчитанного на многомиллионные подключения со всего мира.