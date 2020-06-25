Зоологи Петербурга выпустили детенышей тюленей в Финский залив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора выпустили после реабилитации двух особей краснокнижной балтийской кольчатой нерпы в Финский залив. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росприроднадзора.

"В Финский залив Балтийского моря около деревни Тиксолово выпустили две особи Балтийской кольчатой нерпы. Одна из них была найдена около поселка Стрельна 3 февраля и стала самым первым пациентом в текущем году. Вторая нерпа подобрана позже, 27 марта 2020 года, у города Сестрорецк, около Тарховского парка. Помимо истощения у нее была вывихнута передняя ласта", - говорится в сообщении.

Нерпы покинули клетки-переноски спустя 20 минут после их открытия. В июне специалисты петербургского Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили в Финский залив пять детенышей тюленей. В мае 2020 года центр выпустил на волю две нерпы в Ладожское озеро и 10 серых тюленей - в Финский залив. В марте зоологи спасли семь детенышей ладожской кольчатой нерпы, которые дрейфовали по Неве на льдине из Ленинградской области в сторону Петербурга.

Всего за семь лет работы Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасено 78 тюленят и нерпят.

Балтийская кольчатая нерпа - подвид, находящийся на грани полного исчезновения, занесен в Красную книгу Российской Федерации. Популяция подвида составляет около 200 особей. Добиться положительной динамики помогут неукоснительное выполнение природоохранных режимов и снижение техногенной нагрузки на водный объект, говорится в сообщении надзорного органа.