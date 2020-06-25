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Все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче ЕГЭ

Как сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, в 2020 году экзамен сдают 714 тыс. выпускников школ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Практически все субъекты Российской Федерации готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в четверг.

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"Сегодня у нас, буквально сейчас, идет апробация, апробируется вся техника фактически и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Сейчас по московскому времени у нас как раз участвуют Москва и все регионы, которые в московском часовом поясе заканчивают апробацию. На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов", - сказал Музаев.

По его словам, более 12 тыс. медицинских работников будут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, который в 2020 году сдают 714 тыс. выпускников школ. 

"12 тыс. медицинских работников у нас будет в этом году привлечено к процедуре проведения. Нам в этом году особенно понадобится их помощь. В первую очередь они будут участвовать в проходе ребят, проводить бесконтактную термометрию и определять, стоит допускать выпускника или нет, если температура повышена", - сказал Музаев. 

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РоссияМузаев, Анзор Ахмедович
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