Гидрометцентр заявил о погодных аномалиях в некоторых регионах в ближайшую неделю

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ряд регионов России переживут температурные аномалии в период с 25 июня по 4 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным, представленным на синоптических картах, температура выше нормы на 4-8 градусов ожидается в ряде регионов азиатской части страны, частности, в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Иркутской области. Среднесуточная температура на большей части территории составит примерно 20 градусов.

В Поволжье и на Урале температура будет на 4 градуса ниже нормы. Отмечается, что среднесуточная температура в Приволжском и Уральском федеральных округах будет в этот период в пределах 12-16 градусов.