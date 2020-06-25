Касперская отметила удобство электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

"Я голосовала через mos.ru... зашла, ввела свой логин, пароль, мне прилетел код на мобильный телефон, я проголосовала, мой голос учтен, в общем, не отвлекаясь даже ни на что… Интересный опыт, интересно было проголосовать", - сказала она в четверг на заседании рабочей группы.

Она также отметила безопасность голосования, которая обеспечивается с помощью технологии блокчейн, что "по крайней мере не позволяет подделывать голоса в процессе выбора".

"Мне кажется, что это интересный опыт и с точки зрения того, что это первое такое масштабное голосование в нашей стране. Мы читали историю других стран, таких, как Эстония, нам любят приводить, но в Эстонии, я извиняюсь, 500 тыс. голосующих избирателей, это примерно как даже не район, а микрорайон Москвы, а у нас здесь все-таки голосование на большое количество людей. И интересно посмотреть, как оно пройдет, в частности, для того чтобы в будущем использовать или не использовать это для других выборов", - добавила член группы.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в главный закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.