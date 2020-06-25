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Пандемия коронавируса нового типа

Тесты на коронавирус в России проводят более 760 лабораторий

Из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 527 - при государственных медицинских организациях и 125 частных

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Тестирование на коронавирусную инфекцию в России на сегодняшний день можно сделать в 761 лаборатории, из которых 125 - частные, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"На сегодняшний день тестирование доступно в 761 лаборатории из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 527 - при государственных медицинских организациях и 125 лабораторий частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Информацию о прохождении тестирования в субъектах страны можно получить по телефонам оперативных штабов регионов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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