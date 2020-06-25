Главный онколог Минздрава предложил создать регистр больных раком с коронавирусом

"Что касается сегодня в разных странах статистики по COVID-19, международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), <...> не ведут учет онкологических пациентов с COVID-19 в целом, так как эти данные можно получить только на страновом уровне. Если брать данные открытые, то разные страны публикуют только данные о числе подтвержденных случаев COVID-19 без детализации по сопутствующим заболеваниям. Поэтому... прошу... включиться в сбор данных [и] отдельной интеграции федерального регистра лиц больных COVID-19 в [наш] канцер-регистр <...> Мы призываем к тому, чтобы в нашем регистре открыли графу - "Онкологические заболевания и COVID-19", - сказал он в четверг, выступая на Петербургском международном онкологическом форуме "Белые ночи 2020".

Каприн также отметил, что для будущего поколения ученых следует также сделать биобанк тканей данной категории пациентов. "Чтобы наши потомки [могли проанализировать] метаморфозы в связи с тем, что мы вынуждены отложить программы лечения [онкопациентов] и индивидуализировать программы лечения [пациентов, которые находятся под воздействием коронавируса]", - пояснил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.