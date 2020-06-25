Росздравнадзор рекомендует аптекам усилить контроль за температурным режимом на фоне жары

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор рекомендует руководителям медицинских и аптечных организаций усилить контроль за температурным режимом в помещениях и соблюдением правил хранения лекарственных препаратов из-за аномально жаркой погоды и повышенной влажности в некоторых регионах РФ. Такие рекомендации содержатся в информационном письме, опубликованном в четверг на сайте службы.

"Росздравнадзор рекомендует руководителям аптечных и медицинских организаций усилить внутренний контроль за соблюдением температурного режима в помещениях организаций, обеспечить кондиционирование помещений, соблюдать правила хранения лекарственных препаратов, в том числе термолабильных лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Также Росздравнадзор поручил руководителям территориальных органов ведомства по регионам провести профилактические мероприятия для медицинских и аптечных организаций по соблюдению правил хранения лекарственных препаратов.