Рособрнадзор: опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний

"Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки - иногда по полкласса дома сидят - проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок и даже поучаствовать в уроке. Вот это все надо делать и доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо", - сказал Музаев.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Технология перевода школьников на онлайн-обучение, примененная весной этого года при пандемии коронавирусной инфекции, будет в дальнейшем использоваться во время вспышек простудных заболеваний в РФ. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что в этом году в связи с коронавирусом в пунктах проведения ЕГЭ будут обеспечены все необходимые меры безопасности. При этом маски и перчатки обязательны для организаторов экзамена, обязательность их ношения для участников экзамена определяется главами регионов. "Мы рекомендовали всем в первую очередь к организации экзамена привлекать более молодых преподавателей", - сообщил врио главы Рособрнадзора. Он уточнил, что педагоги могут и отказаться от участия в ЕГЭ, если они видят какие-то в этом риски, санкции за это к ним применяться не будут.

"Мы провели персонально с каждым министром совместно с Министерством просвещения совещания, со всеми 85 министрами, и там подробно разобрали ситуацию, которая будет в этом году. С нашей стороны нет рекомендаций, чтобы окна были закрыты и нет такого требования. Есть история, которую мы в прошлые годы встречали, когда <...> от порывов ветра контрольно-измерительные материалы разлетаются по аудитории, потом этот комплект собрать невозможно. Поэтому здесь есть риски. Мы соответствующие рекомендации озвучили", - добавил врио главы Рособрнадзора.

При этом он добавил, что "так сложилось, что в школы не имело смысла даже в самых жарких южных регионах ставить кондиционирование, потому что летом школа, как правило, находится на отдыхе и учебного процесса там нет". "У нас и в прошлые годы возникали вопросы, когда были случаи, что окна держали закрытыми, а перед этим делали влажную уборку, перестраховывались взрослые, чтобы не было нарушений. За 15 минут до экзамена была влажная уборка, в классе духота, еще садятся дети, жарко, такая же температура, как сейчас. И нам как раз поступил звонок на нашу линию от общественного наблюдателя, мы вмешались и эту ситуацию "приземлили", - рассказал Музаев.

Даты проведения ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.