Патриарх Кирилл: принятие поправок в конституцию приведет к важным духовным последствиям

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Одобрение населением предложенных поправок в Конституцию России будет иметь важные духовные и нравственные последствия для всего народа. Об этом сообщил журналистам в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе голосования за изменения в основной закон страны.

"Мы голосуем за поправки в основной закон РФ, за те поправки, которые имеют очень глубокое мировоззренческое значение, которое, будучи применено в жизни, может привести к очень важным духовным и нравственным последствиям в жизни нашего народа. Я имею в виду, в первую очередь, поправку, которая упоминает Бога. Это впервые в конституции нашей страны, за весь, можно сказать, послереволюционный период, народ голосует за такую поправку", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что эту поправку могут поддержать и те, кто не разделяет религиозных убеждений. "Для верующих людей Бог - это абсолютная ценность, а люди, которые не разделяют религиозных убеждений, тоже могут смело голосовать за эту поправку, потому что без абсолютной ценности нет точки отсчета, мы всегда делаем выбор между добром и злом. Чтобы сделать это выбор, нужно знать ясно, что такое добро и что такое зло. Вот для неверующих людей Бог должен просто отождествляться с добром, а верующие люди с полным пониманием важности упоминания о Боге, думаю, с особым чувством будут голосовать за эти поправки", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Историческая преемственность и семейные ценности

Он также обратил внимание на важность поправки, которая закрепляет преемственность российской истории. "Я думаю, когда мы говорим об исторической преемственности, речь идет о всей тысячелетней истории России, и это важно для национального самопонимания. Мы не просто люди, свалившиеся на историческую арену откуда-то из небытия, мы связаны через наших родителей, через нашу культуру, искусство, нашу веру, с многими поколениями, которые нам предшествовали. Это говорит об очень важном, потому что революционные события ХХ века пытались эту преемственность разрушить. То, что мы голосуем сегодня за эту поправку, свидетельствует о том, что мы связываем нынешнюю Россию со всей тысячелетней историей нашего отечества", - сказал предстоятель Русской церкви.

Еще одной важной поправкой, по словам патриарха Кирилла, является предложение о закреплении брака как союза мужчины и женщины. "Знаем, насколько это утверждение сегодня важно, еще бы, наверное, 20-30 лет никто не думал, что на такие темы следует отвечать основным законом, но сегодня брак ставится под сомнение. Если разрушается брак, разрушается семья, если разрушается семья - разрушается нравственное начало. Поэтому утверждение, чем является брак, можно признать очень важной новацией, за которую, думаю, с большой радостью проголосует абсолютное большинство нашего народа", - подчеркнул он.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что "основной закон станет основой для дальнейшего развития российского законодательства, а, вместе с тем, будет содействовать общему развитию - духовному, нравственному, материальному, нашего Отечества".