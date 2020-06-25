Видеонаблюдение организовано на участках для голосования в аэропортах и на вокзалах Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Видеонаблюдение организовано на временных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ на вокзалах и в аэропортах Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве Александр Асафов.

"Участки в аэропортах и на вокзалах организуются всегда, это традиционная практика, чтобы людям, которые находятся в дороге, можно было проголосовать. На этих временных участках действуют те же правила, как и на обычных УИК, в том числе организовано видеонаблюдение", - сказал Асафов.

Он уточнил, что также в столице развернуты дополнительные участки. Один расположен в центральном детском магазине на Лубянке, три - в "Москве-сити" (МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити") и один - в Гостином дворе. Им присвоены номера от 5011 до 5015. "В связи с высокой плотностью проживания и наличием большого количества офисов и работающих граждан, которые также хотели бы отдать свой голос, было принято решение организовать участки в этих местах. Это поможет сделать процесс голосования более доступным", - пояснил он.

Асафов уточнил, что на этих участках также есть видеонаблюдение, кабинки для голосования. "В списки избирателей включены проживающие в ближайших домах. Также туда могут прикрепиться работающие на этой территории, открепившись предварительно с участка по месту прописки", - пояснил Асафов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что в Москве будет восемь участков в аэропортах. Они организованы по такому же принципу и утверждены территориальными комиссиями. График их работы будет таким же, как и на остальных участках: если люди заранее заявились на этот участок, то они могут прийти туда с 25 июня и до 1 июля включительно. Если они заранее на этот участок не заявились, то комиссия будет выяснять, проголосовал ли человек на приписанном ему участке по месту жительства или нет.

О голосовании

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. Первого июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), это голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня подавали заявки о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Всего ЦИК принял более 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.