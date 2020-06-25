Памфилова: несколько участков для голосования не открылись вовремя из-за тестирования ЕГЭ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что несколько участковых избирательных комиссий в РФ не открылись в 08:00 по местному времени для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции из-за уважительных причин, в том числе из-за тестирования ЕГЭ.

"Есть несколько участков, которые по разным причинам уважительным не открылись. Например, один в Ленинградской области открылся чуть позже, с 11:00, потому что там тестирование ЕГЭ было. У нас есть совпадения по некоторым участкам, где идет подготовка по экзаменам, по ЕГЭ", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в четверг.

Она добавила, что у ЦИК есть договоренность с Рособрнадзором на этот счет. "Но это единичные случаи, их не так много", - отметила глава ЦИК.

"Поскольку в ряде регионов возникло недопонимание, ЦИК установил жесткий единый график работы с 8 до 20 часов на протяжении всех семи дней голосования", - напомнила она. "Мы специально в порядке [голосования] это уточнили. Подавляющее количество участков, практически все открылись вовремя", - добавила Памфилова.

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.