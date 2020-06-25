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КС обязал власти уточнить сроки по административным наказаниям при оплате половины штрафа

Разбирательство в КС проводилось по запросу Костромского областного суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России обязал федеральные власти уточнить срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию в случае, если он уплатил половину назначенного ему штрафа. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать положения статьи 4.6 и части 1.3 статьи 32.2 КоАП Российской Федерации не соответствующими статьям 1 (часть 1), 19 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют определить порядок исчисления срока, в течение которого лица, уплатившие административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, считаются подвергнутыми административному наказанию", - говорится в документе.

Федеральные законодательные власти обязаны внести изменения в правовые акты с учетом постановления КС. Суд также постановил, что до внесения изменений гражданин, уплативший половину штрафа за нарушение до вступления в законную силу постановления о его назначении считается подвергнутым административному наказанию в течение года со дня уплаты штрафа.

Разбирательство в КС проводилось по запросу Костромского областного суда, который вел дело жительницы региона, оштрафованной за нарушение правил дорожного движения. Шестого июля 2018 года она была оштрафована на 1 тыс. рублей за превышение скорости, через неделю она заплатила половину суммы штрафа, что позволяет КоАП. Восьмого августа 2019 года ей вновь выписали штраф за превышение скорости, однако он стал вдвое большим - 2 тыс. рублей, так как правонарушение она совершила повторно.

Женщина оспорила второй штраф в Костромском областном суде, указав, что повторности правонарушения нет, так как со дня оплаты первого штрафа до назначения второго прошло больше года. Суд в Костроме снизил сумму штрафа, с чем не согласилась местная ГИБДД, после чего было принято решение обратиться в КС, так как нормы КоАП не позволяют однозначно решить вопрос по сроку, в течение которого гражданин считается подвергнутым наказанию.

В постановлении КС также указал, что санкции за правонарушения должны быть четко прописаны в законах, чтобы каждый гражданин страны мог однозначно понять, какое наказание ему грозит за совершение тех или иных действий. Поэтому данные нормы КоАП РФ были признаны противоречащими конституции.

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