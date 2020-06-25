Мосгоризбирком напомнил председателям УИК об ответственности за выдачу бюллетеня повторно

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия напомнила председателям участковых комиссий о недопустимости выдачи повторных бюллетеней участникам онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ на "традиционных" избирательных участках. Об этом сообщается в письме секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова, направленное председателям территориальных избирательных комиссий и опубликованное на сайте Мосгоризбиркома.

"Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на дистанционное электронное голосование с 25 по 30 июня 2020 года является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов. За неоднократную выдачу и получение бюллетеней для голосования предусмотрена административная ответственность и уголовная ответственность. Прошу исключить возможность подобных нарушений участковыми избирательными комиссиями", - написал Попов.

Он также уточнил, что участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню для онлайн-голосования.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

О голосовании

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. Первого июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), это голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня подавали заявки о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Всего ЦИК принял более 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.