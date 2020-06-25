Попова: стабилизация эпидемического процесса дает провести голосование по конституции

"Я бы хотела сказать, во-первых, о том, что эпидемическая ситуация в стране стабилизируется. Если в середине марта, во второй половине марта среднесуточный темп прироста составлял около 30% за семь дней, 10 мая он составлял порядка 7%, то сегодня он составляет 1,3%, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о безусловной возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим", - сказала Попова.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, что позволяет провести голосование по поправке к конституции. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в ЦИК.

Процесс голосования по конституции на избирательных участках абсолютно безопасен для граждан, добавила Попова.

"Абсолютно безопасно [голосовать на избирательных участках]. Я скажу это сразу и абсолютно твердо", - отметила она. Попова указала, что жесткие санитарные требования по рекомендациям Роспотребнадзора соблюдаются на всех избирательных участках, нарушений нигде не зафиксировано. "На сегодняшний день могу сказать, что эти жесткие требования соблюдаются, соблюдаются полностью. Первый день, который во Владивостоке начался значительно раньше чем в Москве, показал, что на сегодня нарушений этих наших строгих санитарно-эпидемиологических требований не выявлено нигде", - подчеркнула она.

Глава ведомства напомнила, что Роспотребнадзором совместно с ЦИК были разработаны рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, рекомендации участникам общероссийского голосования, рекомендации наблюдателям и представителям СМИ, которые будут находиться на участках голосования.

Попова подчеркнула, что все меры были предприняты ради защиты здоровья населения как основного приоритета на сегодняшний день. "Я считаю, что все, что нужно, организовано, готовность была полной, и сегодняшний старт показал еще раз неукоснительное соблюдение всех требований и абсолютную безопасность для здоровья при проведении всех дней голосования", - добавила она.

Участие в голосовании по поправке к конституции является гражданским долгом каждого россиянина, считает Попова. "Я абсолютно уверена, что, и мы обсуждали это в семье, это гражданский долг каждого это сделать (проголосовать - прим. ТАСС)", - сказала она. По ее словам, ее близкие "абсолютно точно" примут участие в голосовании.

Попова подчеркнула важность введения в конституцию таких понятий как "охрана здоровья" и "укрепление общественного здоровья". "Это то, что государство сегодня человеку гарантирует, это крайне важно", - добавила она.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в России не превышал единицу в течение двух последних недель, сообщила Попова.