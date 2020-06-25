В ЦИК пообещали разобраться с ситуацией с двойным голосованием журналиста Лобкова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в информационном центре ЦИК в четверг заявил, что комиссия разберется с ситуацией с двойным голосованием журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова. Его должны были вычеркнуть из списка голосующих по месту жительства после того, как он проголосовал онлайн, отметил Булаев.

Ранее на сайте телеканала "Дождь" сообщалось, что Лобков смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды - сначала на своем участке в Москве и затем дистанционно с помощью электронного голосования.

"Сейчас достаточно активно распространяется информация господином Лобковым в СМИ о том, что он смог проголосовать дважды. Наверное, такое возможно, если кто-то не выполняет свои должностные обязанности. В данном случае процедуру вы знаете - те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке", - сказал Булаев.

По его словам, списки на исключение участников онлайн-голосования были направлены в участковые комиссии своевременно. "Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу", - добавил Булаев.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.