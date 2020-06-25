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Попова: первая промышленная партия вакцины от коронавируса в РФ может появиться осенью

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Первую промышленную партию вакцины от коронавируса в РФ планируется получить в начале осени. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы все ждем обещанных сроков - это начало осени. [Ждем] для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины", - сообщила она в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных центром имени Н. Ф. Гамалеи. Первым группам добровольцев вакцина была введена 18 июня. Подведение итогов испытания ожидается к августу. Затем министерство оценит результаты и примет решение о возможности ее применения.

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