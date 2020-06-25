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На Кубани с 27 июня возобновляют пассажирское сообщение между муниципалитетами

Глава региона Вениамин Кондратьев обратил внимание, что гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, течение которых осложняется при коронавирусе, рекомендовано минимизировать передвижения по территории края

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Перевозки пассажиров общественным транспортом между муниципальными образованиями Краснодарского края возобновятся с 27 июня в условиях пандемии коронавируса, в том числе возобновятся авиаперелеты между Краснодаром и Сочи. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

"Предлагаю с 27 июня открыть межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиационное сообщение между Краснодаром и Сочи. Прошу внести изменения в мое постановление", - сказал Кондратьев.
Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе заседания сообщил, что эпидемиологическая обстановка в крае стабильная. Он отметил, что считает возможным возобновить межмуниципальное сообщение. Главы Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Армавира также поддержали решение губернатора.

Глава региона Вениамин Кондратьев обратил внимание, что гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, течение которых осложняется при коронавирусе, все же рекомендовано минимизировать передвижения по территории края и воздержаться от пользования общественным транспортом.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С 23 мая пропускной режим сняли внутри муниципалитетов, с 12 июня пропуска прекратили быть обязательными для передвижения между муниципалитетами региона. Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно пребывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность", ограничения на пассажирские перевозки между муниципалитетами сохранялись.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки на Кубани выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, возраст пациентов - от двух до 83 лет. Общее число заразившихся за время пандемии достигло в регионе 5 683 человека, из них 400 детей. Выздоровели 4 403 пациента, зафиксировано 70 летальных исходов. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, еще двое - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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