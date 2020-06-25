На Кубани с 27 июня возобновляют пассажирское сообщение между муниципалитетами

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Перевозки пассажиров общественным транспортом между муниципальными образованиями Краснодарского края возобновятся с 27 июня в условиях пандемии коронавируса, в том числе возобновятся авиаперелеты между Краснодаром и Сочи. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

"Предлагаю с 27 июня открыть межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиационное сообщение между Краснодаром и Сочи. Прошу внести изменения в мое постановление", - сказал Кондратьев.

Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе заседания сообщил, что эпидемиологическая обстановка в крае стабильная. Он отметил, что считает возможным возобновить межмуниципальное сообщение. Главы Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Армавира также поддержали решение губернатора.

Глава региона Вениамин Кондратьев обратил внимание, что гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, течение которых осложняется при коронавирусе, все же рекомендовано минимизировать передвижения по территории края и воздержаться от пользования общественным транспортом.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С 23 мая пропускной режим сняли внутри муниципалитетов, с 12 июня пропуска прекратили быть обязательными для передвижения между муниципалитетами региона. Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно пребывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность", ограничения на пассажирские перевозки между муниципалитетами сохранялись.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки на Кубани выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, возраст пациентов - от двух до 83 лет. Общее число заразившихся за время пандемии достигло в регионе 5 683 человека, из них 400 детей. Выздоровели 4 403 пациента, зафиксировано 70 летальных исходов. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, еще двое - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.