Лукашенко вместе с Путиным может принять участие в открытии Ржевского мемориала

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала.

"Такая возможность прорабатывается", - сказал в четверг журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос, поступило ли приглашение Лукашенко посетить Ржевский мемориал. При этом Песков отметил, что глава российского государства планирует присутствовать на церемонии открытия мемориала.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса, созданного в Тверской области в память о солдатах Красной армии, запланировано на 30 июня.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.