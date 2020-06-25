Песков: нарушать закон РФ о запрете пропаганды гомосексуализма недопустимо

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних недопустимо. Таким образом он прокомментировал тот факт, что в четверг на здании американского посольства в Москве был вывешен флаг ЛГБТ-сообщества.

"Мы из Кремля не видим здание американского посольства. Но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел", - прокомментировал он, отвечая на вопрос, успели ли заметить в Кремле пренебрежение российскими законами. "В любом случае, проявление пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств [среди молодежи] в нашей стране по закону недопустимо", - подчеркнул Песков.

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". В посольстве также сказали, что июнь - это Месяц Гордости, когда американцы празднуют, "что каждый человек заслуживает жизни, свободной от ненависти, предрассудков и преследований".