Собянин: средняя продолжительность жизни москвичей приближается к 80 годам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 80 годам, в связи с этим нагрузка на онкологическую сеть города будет возрастать, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Онкология - это болезнь века. Люди живут дольше, соответственно, процент больных с каждым годом увеличивается и увеличивается. В Москве мы приближаемся к средней ожидаемой продолжительности жизни - 80 лет. Это означает, что нагрузка на онкологию с каждым годом будет все более интенсивно возрастать", - рассказал Собянин журналистам.

Мэр Москвы осмотрел Московский международный онкологический центр (ММОЦ) на улице Дурова, который создан по соглашению с правительством Москвы одной из крупнейших частных медицинских организаций России - АО "Европейский медицинский центр".

"Москва создает свою онкологическую систему, вкладывая немалые бюджетные средства в развитие материальной базы организаций, лабораторий. Но и большой интерес со стороны частных инвесторов. Я благодарен им. Действительно, целый ряд компаний вкладывается в эту непростую отрасль", - подчеркнул Собянин.

Он назвал АО "Европейский медицинский центр" одним из крупнейших инвесторов в онкологии.

"Мы в свое время передали в концессию, по сути дела, морально и физически устаревшее здание. И сегодня получили одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную новейшими технологиями, которые есть в мире", - добавил он.

Генеральный директор УК АО "Европейский медицинский центр" Андрей Яновский заявил журналистам, что ММОЦ станет самым большим онкологическим центром не только в России, но и в Европе.

"Помощь на территории этого комплекса будет оказываться во всех 100% случаев по тарифам ОМС. Людям, жителям Москвы, не потребуется платить никаких дополнительных денег", - пояснил Яновский.

О центре

ММОЦ был создан в рамках заключенного в 2013 году концессионного соглашения между правительством Москвы и АО "Европейский медицинский центр". По договору, инвестору на 49 лет - до 2062 года - был передан комплекс зданий бывшей ГКБ № 63 общей площадью почти 30 тыс. кв. м на улице Дурова.

Концессионер внес в городской бюджет плату в размере одного миллиарда рублей. Инвестиции в проект превысили 6 млрд рублей, в том числе три миллиарда - на проведение ремонтных работ и 3,5 млрд - на оснащение и оборудование центра.

До конца 2020 года в рамках базовой программы ОМС в центре смогут пройти лучевую терапию более 4,5 тыс. пациентов.

Кроме того, в ближайшее время на базе ММОЦ планируется открыть круглосуточный стационар и отделение радионуклидной диагностики. А до 2025 года - многопрофильный медицинский центр.

Сердцем ММОЦ является уникальное отделение лучевой терапии, оснащенное восьмью ускорителями последнего поколения.