"Орленок" примет свыше 1,5 тыс. детей в рамках первой летней смены

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Более полутора тысяч детей из Краснодарского края и республики Адыгея примут участие в первой летней смене во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок". Смена начнется 1 июля и будет организована с усиленными мерами эпидемиологической безопасности, сообщили журналистам в пресс-службе центра.

В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба в четверг Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них смогут только жители региона.

"1 июля всероссийский детский центр примет первых детей в летнем сезоне 2020 года. В "Орленок" приедут 1 768 ребят из Краснодарского края и Республики Адыгея", - говорится в сообщении. Уточняется, что смена пройдет в режиме ограничений, установленных Роспотребнадзором, и продлится две недели вместо привычных трех, прием детей будет организован с усиленными мерами безопасности. Для этого разработана система двойного медицинского фильтра.

"Сначала ребят встретят на территории нашего спортивно-технического комплекса, где пройдет первичный медицинский осмотр и проверка документов, а затем на автобусах доставят на территорию детского лагеря, где состоится дополнительное обследование. Действия всего персонала, задействованного в заезде, мы заранее отработали на специальном учебно-тренировочном занятии", - приводит пресс-служба слова директора ВДЦ "Орленок" Александра Джеуса.

В пресс-службе также отметили, что еще одной особенностью смены будет отсутствие родительских дней и запрет на передачу продуктов детям в лагерь. Общаться с родителями можно будет по телефону. Также большое внимание будет уделяться соблюдению режима дезинфекции всех помещений детских лагерей с применением специальных средств, как перед заездом детей, так и в период их пребывания в лагере. Также изменится образовательная программа, массовые мероприятия будут заменены на события для одного отряда и группы, а аудиторные занятия будут заменены на игры на свежем воздухе, также будут проложены туристические маршруты по территории "Орленка", взамен походам и выездам.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, возраст пациентов - от двух до 83 лет. Общее число заразившихся за время пандемии достигло в регионе 5 683, из них 400 детей. Выздоровели 4 403 пациента, 70 человек умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, еще двое - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.