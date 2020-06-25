На Кубани введут регламент требования справок об отсутствии коронавируса

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение оптимизировать механизм требования в регионе справок об отсутствии коронавируса, закрепив в соответствующем постановлении конкретные случаи, при которых их наличие необходимо. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба региона в четверг глава Вениамин Кондратьев, дав поручение профильным ведомствам разобраться в ситуации, при которой частные лаборатории проводят данный анализ в больших объемах, чем государственные и по более высоким тарифам.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина. С 23 мая внутри муниципалитетов режим карантина сняли, возобновили работу ряд предприятий, в целом в Краснодарском крае режим карантина сняли с 21 июня, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность", при возобновлении работы организаций к ряду из них применяются требования об обязательном наличии справок об отсутствии коронавируса у персонала. Справки являлись обаятельными и для туристов, пребывающих на отдых в санаторно-курортные учреждения региона, которые возобновили прием отдыхающих с 1 июня.

"Сегодня, мне кажется, уже для кого-то выдача этих справок становится бизнесом. [Справки] требуют и в клиниках, в больницах, где я согласен, что справка должна быть, но требуют уже при приеме на работу, да уже куда ни пойдешь, везде нужна справка. Но справка, коллеги, она стоит денег, и не малых, как минимум 1900 и дальше: кто на что горазд - до 3 тысяч рублей сегодня доходит. Мы должны четко разъяснить тогда, в каких случая требуется справка на отсутствие COVID, а в каких - не требуется, я прошу в своем постановлении внести изменения так, что не нужны справки там, где они не нужны", - сказал глава региона.

Кроме того, Кондратьев обратил внимание на разницу в стоимости проведения тестирования в государственных и частных лабораториях, где она гораздо выше. Он дал поручение профильным ведомствам усилить работу государственных лабораторий, чтобы сдача анализа в них стала удобнее и оперативнее для граждан.

"В основном забор [биологического материала] на анализ об отсутствие коронавируса берут частные клиники, а если забор берут муниципальные либо государственные, то люди ждут как минимум 14 дней результата, а у частных клиник почему-то сутки жду. При этом они только забор берут, а анализ делают государственные лаборатории. Прошу вас разобраться: мы должны сделать так, чтобы пережить эту ситуацию, но не заработать на ней. Может кому-то выгодно, чтобы только в частные клиники [обращались] за этими справками, ну тогда, коллеги, это на самом деле бизнес", - резюмировал губернатор Краснодарского края.

В ходе заседания штаба было озвучено, что в Краснодарском крае работают 13 государственных лабораторий, где проводится тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, возраст пациентов - от двух до 83 лет. Общее число заразившихся за время пандемии достигло в регионе 5 683 человека, из них 400 детей. Выздоровели 4 403 пациента, зафиксировано 70 летальных исходов. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, еще двое - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.