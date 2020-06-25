Путин: видеоконференции экономят время, их нужно использовать и в будущем

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался за активное использование в будущем видеоконференций для проведения различных встреч и совещаний, поскольку это экономит время.

"Такие встречи [с членами Общественной палаты] проходят традиционно, но сегодня по понятным причинам поговорим онлайн", - обратился глава государства к членам Общественной палаты РФ нового состава, с которыми проводит встречу в формате видеоконференции. По мнению Путина, такой формат "является довольно удобным для обсуждения различных проблем с разными людьми, находящимися в разных местах - много времени экономит". "Можно его использовать и в будущем достаточно активно", - полагает Путин.

При этом он пообещал "обязательно, когда ситуация сложится благоприятно [с эпидемиологической точки зрения] для широких встреч, обязательно найдем возможность для прямого, личного общения".

Президент поздравил новых членов Общественной палаты с избранием. По его словам, "состав Общественной палаты значительно, более чем наполовину, обновился, в частности, еще более широко и ярко представлен сектор социально ориентированных НКО и волонтерских организаций". "Это отражение той роли, которую сыграли добровольческие объединения в последние сложные месяцы", - считает глава государства.

На его взгляд, "обеспечена и преемственность", поэтому "можно без пауз, энергично приступить к работе по всем ключевым направлением деятельности общественной палаты".